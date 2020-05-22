Работа БОО «Башкорт» была нацелена исключительно на приватизацию протеста - мнение

Заместитель председателя комиссии по истории башкирского народа Всемирного курултая башкир, эксперт Федерального агентства по делам национальностей, кандидат исторических наук Юлдаш Юсупов прокомментировал ситуацию с БОО «Башкорт».

«Считаю это важным этапом как в общественной жизни Башкортостана, так и башкирского национального движения. Организация была создана в 2014 году в результате распада «Кук буре». Основная ее работа была нацелена исключительно на приватизацию протеста, поэтому начиная с символики (она базировалась первоначально на сюжете казахского флага), закачивая хаотичными идеологическими установками, было очевидно, что конструктивного развития организация не получит.

В условиях кризиса башкирского национального движения в годы правления Рустэма Хамитова в какой-то степени приватизировать протест в национальном движении удалось, но в последний год мы видели как постепенно организация теряла свою инициативу. События последних недель, когда один из лидеров «Башкорт» Руслан Габбасов выступил со статьей, где Международный башкирский диктант был абсурдно объявлен источником межнационального конфликта, вовсе оставила БОО «Башкорт» без какой-либо значимой общественной поддержки. Считаю, что мы, как общественники, должны постоянно, спокойно и всесторонне осмысливать нашу общественную сферу и делать соотвествующие выводы дальнейшего развития.