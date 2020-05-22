Приговор по делу БОО «Башкорт» был ожидаемым - Азат Бердин

Приговор Верховного Суда РБ по делу БОО «Башкорт» был в данных обстоятельствах ожидаемым, прокомментировал корреспонденту «Башинформ» исход резонансной судебной тяжбы директор автономной некоммерческой организации по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр социо-культурного моделирования» кандидат философских наук Азат Бердин.

Значительно более странным и заслуживающим отдельного рассмотрения, по его мнению, стало поведение наиболее медийного лидера БОО – Руслана Гаппасова. «Обычно адекватные лидеры общественной организации, находящейся под судом при демонстративно жестком отношении к ней власти ищут солидарности и укрепляют собственный электорат, в данном случае – ее позиции в башкирской среде. Гаппасов, к удивлению всей башкирской общественности, поступал полностью наоборот: уже в период слушания дела, за несколько дней до приговора он неожиданно выступил с противоречивыми, весьма нелепыми и агрессивными заявлениями против безобидного и воспринятого с огромным энтузиазмом среди башкир диктанта по башкирскому языку. Тем самым резко оттолкнув от БОО даже сочувствовавшую либо нейтральную к ним часть башкирской общественности, внеся раскол даже в аудиторию самой БОО, и публично встав на сторону татарских националистов, которые вели тогда весьма разнузданную кампанию против ряда известных башкирских ученых и общественников, выступавших за определенное повышение роли северо-западного диалекта башкирского языка в культурном поле Башкортостана. Даже в день приговора не удержавшись от странных комментариев, без всяких разумных оснований оскорбляя очень авторитетного в научной среде и уважаемого в республике историка. Это частность, но частность показательная. Отдаю должное искреннему энтузиазму рядовых сторонников движения, однако провокации и скандалы сопровождали ее лидеров на протяжении всей ее истории с момента скандального зарождения из распада «Кук буре», — отмечает эксперт.

При этом Бердин признает, что не считает «Башкорт» расистской организацией. «Это — националистическая организация, — что для меня, противника национализма, тоже оценка не положительная, но в разные периоды ее истории различные акции, состав и мотивы БОО «Башкорт» могут и будут оцениваться очень по разному», — указывает он.

Собеседник агентства также обратил внимание на ряд странностей в самом процессе, в частности, в формулировке обвинения. «Мне неясно, например, кто из лидеров БОО ранее уже привлекался по экстремистским статьям. Все это заслуживает отдельного анализа — и уже часть истории», — признает ученый.