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Приговор по делу БОО «Башкорт» был ожидаемым - Азат Бердин

ПОЛИТИКА

Приговор Верховного Суда РБ по делу БОО «Башкорт» был в данных обстоятельствах ожидаемым, прокомментировал корреспонденту «Башинформ» исход резонансной судебной тяжбы директор автономной некоммерческой организации по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр социо-культурного моделирования» кандидат философских наук Азат Бердин.

Значительно более странным и заслуживающим отдельного рассмотрения, по его мнению, стало поведение наиболее медийного лидера БОО – Руслана Гаппасова. «Обычно адекватные лидеры общественной организации, находящейся под судом при демонстративно жестком отношении к ней власти ищут солидарности и укрепляют собственный электорат, в данном случае – ее позиции в башкирской среде. Гаппасов, к удивлению всей башкирской общественности, поступал полностью наоборот: уже в период слушания дела, за несколько дней до приговора он неожиданно выступил с противоречивыми, весьма нелепыми и агрессивными заявлениями против безобидного и воспринятого с огромным энтузиазмом среди башкир диктанта по башкирскому языку. Тем самым резко оттолкнув от БОО даже сочувствовавшую либо нейтральную к ним часть башкирской общественности, внеся раскол даже в аудиторию самой БОО, и публично встав на сторону татарских националистов, которые вели тогда весьма разнузданную кампанию против ряда известных башкирских ученых и общественников, выступавших за определенное повышение роли северо-западного диалекта башкирского языка в культурном поле Башкортостана. Даже в день приговора не удержавшись от странных комментариев, без всяких разумных оснований оскорбляя очень авторитетного в научной среде и уважаемого в республике историка. Это частность, но частность показательная. Отдаю должное искреннему энтузиазму рядовых сторонников движения, однако провокации и скандалы сопровождали ее лидеров на протяжении всей ее истории с момента скандального зарождения из распада «Кук буре», — отмечает эксперт.

При этом Бердин признает, что не считает «Башкорт» расистской организацией. «Это — националистическая организация, — что для меня, противника национализма, тоже оценка не положительная, но в разные периоды ее истории различные акции, состав и мотивы БОО «Башкорт» могут и будут оцениваться очень по разному», — указывает он.

Собеседник агентства также обратил внимание на ряд странностей в самом процессе, в частности, в формулировке обвинения. «Мне неясно, например, кто из лидеров БОО ранее уже привлекался по экстремистским статьям. Все это заслуживает отдельного анализа — и уже часть истории», — признает ученый.

«Проект этот, зародившийся в период Р.З.Хамитова во многом искусственно, но удачно использовавший многие ошибки в национальной политике тогдашней администрации, дошел до своего конца и закрыт, — считает Бердин. — Для власти сейчас, считаю, весьма важно не опуститься до «охоты на ведьм», не создавать себе на пустом месте новых проблем и противников. В организации много искренних, патриотично настроенных, поверивших ее лидерам граждан — необходимо не отталкивать их из поля легитимной гражданской активности в без того сложное для страны и республики время.

Для общества — извлечь урок из истории этого проекта. В частности, каким путем целесообразно идти башкирским национальным организациям, как относиться к собственным активистам, кадрам, идеям и акциям – так, на мой взгляд, очевидно, что успешным может быть патриотическое движение — официозное оно либо оппозиционное — только вне рамок анахроничной идеологии национализма».

ИА «Башинформ»
Теги: Верховный суд РБ, экспертное мнение
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