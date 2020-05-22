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«Башкорт» выделялась и всегда выходила за рамки либо действовала на грани, - мнение

ПОЛИТИКА

Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Политолог, кандидат исторических наук Евгений Соболев прокомментировал решение суда:

«Нельзя сказать, что признание организации экстремистской было ожидаемым, тем не менее, в последнее время все указывало на то, что подобное решение будет принято.

С осени 2018 года и даже раньше региональная администрация пыталась наладить конструктивный диалог с организацией «Башкорт», однако даже в те периоды, когда казалось, что этот диалог налажен, в действительности его не было. Нельзя сказать, что региональная власть стремилась контролировать эту организацию, но она пыталась завести определенные рамки, в которых все общественные организации должны были работать. Организация «Башкорт» выделялась и всегда выходила за эти рамки либо действовала на грани. В итоге, я думаю, что терпение лопнуло. Это не столько политическое решение, нельзя его назвать чисто политическим, тем не менее, элементы политики тут тоже присутствуют.

«Башкорт» — влиятельная организация в Республике Башкортостан, имеющая ни один десяток отделений, и она достаточно авторитетная, особенно среди молодежи. На мой взгляд, это решение чрезмерное, и, думаю, оно будет обжаловано. В то же время это решение суда является таким серьезным сигналом всем остальным движениям и всем тем, кто попытается педалировать тему национализма, что любая попытка как-то манипулировать и использовать тему национализма в политических интересах будет достаточно жестко пресекаться.

В действительности нельзя сказать, что все члены организации «Башкорт» и вся деятельность этой организации носит экстремистский характер. Она достаточно активно действовала, отстаивая определенные интересы. Организация пострадала из-за деятельности одного-трех-пяти активистов, которые перешли границы дозволенного. И это тоже является своего рода сигналом к тому, что надо соотносить свою активность с определенными реалиями. Все-таки Башкортостан — это многонациональный регион, где ни один этнос не может быть преобладающим. И в то же самое время нельзя сказать, что у нас в регионе предпочтение отдается одним в ущерб другим».

ИА «Башинформ»
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