Хабиров не купился на дешевые приемы «Башкорта» - мнение

Верховный суд Башкортостана 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Общественный деятель Салават Кильдин прокомментировал решение суда:

Не исключено, что они не только политический имидж зарабатывают, но и что-то другое. Они же сумели договориться с властью Хамитова, это известно всем. Хабиров не купился на их дешевые приемы. Особенно опасный момент — они в прошлом году попали под влияние ваххабитов. Нельзя давать в руки таких людей судьбу молодежи и будущего республики. То, что такая организация существует, говорит о том, что власть пока не умеет работать с молодежью. Надо учиться этому, надо изменить молодежную политику. Во всей России у нас нет молодежной политики, и этим пользуются. А молодежь у нас сегодня очень хорошая, сознательная и более приспособленная к трудностям», — сказал он.