Хабиров не купился на дешевые приемы «Башкорта» - мнение
Верховный суд Башкортостана 22 мая признал общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Общественный деятель Салават Кильдин прокомментировал решение суда:
«Эта организация приносит вред и республике, и народу. Они неправильно ориентируют нашу молодежь. Во всем мире много серьезных проблем, и в нашей стране в том числе. А они создают впечатление, что эти проблемы есть только у нас и их не решает по отношению к башкирам наша власть. Это неправильные политические установки. Молодежь надо настраивать на то, чтобы добиваться успехов, самим быть во власти, а не бороться с властью.
Не исключено, что они не только политический имидж зарабатывают, но и что-то другое. Они же сумели договориться с властью Хамитова, это известно всем. Хабиров не купился на их дешевые приемы. Особенно опасный момент — они в прошлом году попали под влияние ваххабитов. Нельзя давать в руки таких людей судьбу молодежи и будущего республики. То, что такая организация существует, говорит о том, что власть пока не умеет работать с молодежью. Надо учиться этому, надо изменить молодежную политику. Во всей России у нас нет молодежной политики, и этим пользуются. А молодежь у нас сегодня очень хорошая, сознательная и более приспособленная к трудностям», — сказал он.