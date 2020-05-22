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Ринат Рамазанов: Нельзя жить только скандалами, нужно решать проблемы полезными делами

ПОЛИТИКА

Музыкант, лидер группы «Аргымак» Ринат Рамазанов поделился с «Башинформ» своим видением ситуации с БОО «Башкорт»:

«Я свое мнение вот уже около двух лет высказываю в своих соцсетях. Многих ребят из БОО «Башкорт» я знаю лично — из разных районов, городов и деревень. Там состояли в основном искренние ребята, которые горят желанием сделать что-то полезное для своего народа, села, города, республики. Но под разными лозунгами их максимализмом и искренностью непорядочно пользовались некоторые персоны и уводили их в другую сторону, по большому счету не в пользу народа, а в пользу своих личных интересов. Им в сознание закладывалось решение проблем митингами и тому подобными вещами. Нельзя жить только скандалами, нужно решать проблемы полезными, успешными делами. Только тогда мы станем успешными сами и приведём к успеху республику.

Ещё одна из наиболее опасных сторон БОО «Башкорт» была их тесная связь с ваххабитами. Фактически они работали под влиянием того же Фанзиля Ахметшина, Ишмурата Хайбуллина, а их несменным аксакалом был скандальный Сагит Исмагилов. Сейчас молодёжь, которая состояла в данной организации, нужно направить в правильное, полезное для республики и народа русло. Их нужно объединять вокруг реальных и полезных дел».

ИА «Башинформ»
Теги: комментарии
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