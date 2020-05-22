БОО «Башкорт» пошел на поводу вольных или невольных подстрекателей и заблуждений - мнение

Бизнесмен и общественный деятель Артур Идельбаев поделился с «Башинформ» своим видением ситуации с БОО «Башкорт»:

«Сторонники организации «Башҡорт», разумеется, будут не соглашаться с решением суда, пытаясь опровергать отдельные эпизоды, приводимые в суде в качестве доказательства их деятельности, как экстремистской. Но я предлагаю смотреть на проблему шире. Государственная машина никогда не будет мириться с наличием хоть какой-то угрозы основам ее безопасности. Это касается не только России, но и любого государства. И руководителям организации не стоило уповать на отдельные формальности при принятии решения.

Я знаком с активистами организации и неоднократно предупреждал их, что деятельность «Башҡорт» заходит далеко за рамки обычной организации, и им не стоит идти на поводу своих вольных или невольных подстрекателей и заблуждений. Рано или поздно это плохо скажется на них, что и случилось, к сожалению. Но в этом они могут винить только себя».