Путин предупредил о второй волне коронавируса в России

В России вторая волна заболеваемости коронавирусом возможна осенью, с октября по ноябрь, надо это иметь в виду, выходя из режима ограничений, заявил президент страны Владимир Путин.

Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — подчеркнул Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Как сообщал «Башинформ» , за последние сутки в России выявлено 8 894 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 326 448 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 249 человек.

За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 7 144 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 99 825 человек.