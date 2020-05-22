Лидеры организации «Башкорт» показали свою полную незрелость - мнение

Историк и журналист Салават Хамидуллин высказал свою позицию относительно свегодняшнего решения Верховного суда РБ о признании общественной организации «Башкорт» эсктремистской:

«Лидеры этой организации показали свою полную незрелость. Если ты решил заняться защитой национально-культурных интересов башкирского народа, то должен быть предельно честен и чист. Национальное движение — это не политика, которая может делаться и, как правило, делается грязными руками. К сожалению, лидеры БОО «Башкорт» не смогли отставаться свободными от внешних влияний. Сначала лидеры организации были игрушкой в руках администрации Хамитова, а сейчас попали под влияние националистических кругов Татарстана».