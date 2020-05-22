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Эти люди не могут быть примером для молодежи - эксперт об организации «Башкорт»

ПОЛИТИКА

Руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Казакбаев прокомментировал сегодняшнее решение Верховного суда РБ:

«Сегодня организация «Башкорт» признана экстремистской, это связано с тем, что руководители организации ранее были осуждены за экстремистские статьи, поэтому Верховный суд принял такое решение. Данная организация негативно влияет на развитие молодежи, были заметны попытки данной организации начать свою деятельность в московском регионе. Часто в тех чатах, где есть молодежь, они высказывали свою позицию, и это всегда приводило к конфликтам, потому что внутренне человек чувствует, что то, чем занимались активисты организации, действительно незаконно и может привести к плохим последствиям. Какие последствия? Втягивание новых участников, подведение их под статьи, под действие которых попали сами активисты.

Если говорить о руководителях этой организации, то многие из них уголовники, сидели, в том числе за тяжкие преступления. Эти люди не могут быть примером для молодежи и вести за собой людей.

Что касается политизации вопросов, то «Башкорт» всегда на первом месте, из любой мухи пытаются раздуть слона, это им навредило, и они не смогли вовремя остановиться и начать делать реальные дела. Кроме митингов, организации каких-то волнений они ничем не занимались — никакой созидательной, образовательной работы. Только высказывали свои националистические взгляды, что все против них. Хотя на самом деле, мне кажется, они просто выбрали неверную позицию».

ИА «Башинформ»
Теги: комментарии
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