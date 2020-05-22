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Эксперт назвал решение по «Башкорту» закономерным итогом деструктивной деятельности

ПОЛИТИКА

Директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры РБ Марат Марданов высказал свое мнение по сегодняшнему решению Верховного суда:

«Решение о признании организации «Башкорт» экстремистской и запрет ее деятельности в стране во многом является логичным и закономерным итогом его деструктивной политической деятельности. Транслируемые данной организацией на протяжении последних лет идеи этнической исключительности, а также сепаратистская направленность риторики со стороны ее последователей создавали серьезную угрозу как конституционному единству, так и межнациональному миру и согласию в России, в том числе в нашей республике.

Наиболее негативное воздействие на этнополитическую ситуацию в регионе оказывала информационная кампания «Башкорта», базовой основой которой стала идея «ущемления башкирского народа». Как правило, она проводилась путем откровенной манипуляции, когда существующим социально-экономическим или экологическим проблемам придавался «этнический характер», а сложная ситуация, касающаяся всех жителей республики, объявлялась исключительно сознательной попыткой «угнетения нации».

Борьба с экстремизмом в межнациональных отношениях является одной из важных задач, обозначенных в стратегических документах государства, посвященных реализации государственной национальной политики в Российской Федерации. За последние годы это уже не первый прецедент признания экстремистской той или иной националистической организации. Данное решение, безусловно, будет способствовать сохранению политической стабильности в стране и Башкортостане, предотвратит в дальнейшем серьезные межэтнические конфликты, обеспечит недопущение роста влияния радикальных и деструктивных группировок, особенно в молодежной среде».

ИА «Башинформ»
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