Основная риторика организации «Башкорт» агрессивна - мнение

Политолог, кандидат экономических наук Константин Кузьминых прокомментировал решение Верховного суда РБ по признанию организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности:

«Как мы все знаем, у нас многонациональная республика, в которой проживают более 100 национальностей. Представители разных национальностей дружат, создаются семьи. Организация «Башкорт» в правовом пространстве не зарегистрирована как НКО — не ведется отчетность, не платятся налоги, деятельность ведется лишь в соцсетях.

Основная риторика организации агрессивна. Это негативно влияет на аудиторию, которую они привлекают, в основном это молодежь. Я, как преподаватель, считаю, что с подрастающим поколением нужно вести риторику с точки зрения вопросов, связанных с обучением, наставничеством. Подобные организации обычно ведут работу в сфере культуры, делятся достижениями, участвуют в получении грантов. Национальные организации ведут работу, связанную с национальной поддержкой своего народа, помощью малоимущим. Такой деятельности у организации «Башкорт» не отмечается. Думаю, что решение суда правомерно».