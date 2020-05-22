Энергию членов организации «Башкорт» можно было направить в положительную сторону - мнение

22 мая общественную организацию «Башкорт» признали экстремистской и запретили.

Руководитель Региональной общественной молодежной организации поддержки общественных инициатив «Молодежные землячества» Байрас Азаматов считает, что их энергию и потенциал можно было направить в созидательное русло.

«Жалко ребят. Их потенциал и амбиции можно было направить на созидательное русло. Часто их деятельность была направлена в деструктив, и вместо налаживания партнерских отношений с властью, от них исходили оскорбления. Понятно, что мы все живем в демократическом обществе, в котором нормой является свобода выбора и мнений, однако и в этом обществе можно выстраивать человеческие, продуктивные связи», — сказал Байрас Азаматов.

Он также выразил надежду, что в будущем активисты смогут созидательно применить свою энергию.