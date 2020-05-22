Эксперт назвала решение Верховного суда по организации «Башкорт» чрезвычайной ситуацией

«Обвинение общественной организации в экстремистской деятельности — чрезвычайная ситуация! Выводы должны сделать в первую очередь законодатели!» — прокомментировала «Башинформу» сегодняшнее решение Верховного суда РБ по БОО «Башҡорт» доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал башкирскую общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности.

Прокурор Башкортостана в конце прошлого года обратился в суд с иском о признании экстремистской организацией и запрете деятельности БОО «Башкорт».

Эта организация действует с 2014 года и имеет 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.

Свои требования прокурор обосновывал тем, что при активном участии руководителей «Башкорта», ранее судимых за совершение экстремистских преступлений, на территории Башкортостана организовывались массовые публичные мероприятия, целью которых были призывы к экстремистской деятельности и вовлечение новых участников.