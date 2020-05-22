Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.92 ↓

EUR 77.79 ↑

22 мая Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
22.05.20: выявлено с COVID-19 - 2514, выздоровели - 793, скончались - 18. За сутки - 90 новых случаев
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Участники «Башкорта» призывали к выходу Башкирии из состава России - Верховный суд

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба ВС РБ

Участники «Башкорта» призывали к выходу Башкирии из состава России - Верховный суд Фото: пресс-служба ВС РБ

Башкирская общественная организация «Башкорт» проводила несогласованные митинги, на которых руководители организации активно выступали и рассказывали о враждебных действиях и намерениях власти против башкирского народа и языка. Также использовались плакаты, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды к лицам небашкирской национальности. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана.

Как информировало агентство «Башинформ», 22 мая суд признал организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности.

«Согласно заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности», — говорится в официальном пресс-релизе ВС РБ.

Кроме того, в группе «Башкорт» в одной из социальных сетей публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства. Члены организации неоднократно привлекались судом к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий.

ИА «Башинформ»
Теги: ВС РБ, суд, экстремизм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии ночью выпал снег
В ночь на 21 мая в Белорецком районе Башкирии выпал снег. Синоптики предупреждали местных жителей о возможных заморозках, но то, что они проснутся и увид
Глава Башкирии сообщил, за что будет менять главных врачей больниц
Главе Башкортостана Радию Хабирову поступает информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам. Об этом он заявил на оперативном совещании в
В Минздраве Башкирии прокомментировали очаг коронавируса в Салаватском районе
На территории Салаватского района Башкирии, на границе с Челябинской областью, возник очаг коронавирусной инфекции. Еще 12 мая три человека с подозрением
Депутат из Башкирии досрочно покинет Госсобрание
Госсобрание Башкирии покинет представитель «Единой России» Иван Лавренов. Решение о досрочном сложении полномочий депутата планируют принять 28 мая - на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть