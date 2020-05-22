Фото: пресс-служба ВС РБ Участники «Башкорта» призывали к выходу Башкирии из состава России - Верховный суд Фото: пресс-служба ВС РБ

Башкирская общественная организация «Башкорт» проводила несогласованные митинги, на которых руководители организации активно выступали и рассказывали о враждебных действиях и намерениях власти против башкирского народа и языка. Также использовались плакаты, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды к лицам небашкирской национальности. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкортостана.

Как информировало агентство «Башинформ», 22 мая суд признал организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности.

«Согласно заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности», — говорится в официальном пресс-релизе ВС РБ.

Кроме того, в группе «Башкорт» в одной из социальных сетей публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства. Члены организации неоднократно привлекались судом к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий.