Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.33 ↓

EUR 79.18 ↓

21 мая Четверг

Уфа   °

Молния
21.05.20: выявлено с COVID-19 - 2424, выздоровели - 792, скончались - 18. За сутки - 89 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров призвал сослуживцев не собираться в День пограничника

ПОЛИТИКА

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сегодня на видеоконференции по мерам недопущения распространения COVID-19 призвал пограничников 28 мая не нарушать антикоронавирусные меры.

Он подчеркнул, что в профессиональный праздник собираться большими группами в этом году категорически нельзя. В случае сбора небольших групп необходимо соблюдать антикоронавирусные меры (носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, обходиться без рукопожатий).

«28 мая, в День пограничника, есть традиция встречаться вместе у отслуживших в пограничных войсках, вспоминать армейские годы, свою молодость. Замечательная традиция, — отметил глава республики. — Тем не менее, 28 мая в этом году я прошу этого не делать. Чтобы не было массовых походов к памятникам, как это обычно бывает. Мы просим именно в этом году не собираться, один раз. Это очень серьезный вопрос. Потому что это тысячи молодых и уже не очень молодых ребят. Конечно, им хочется в этот день вспомнить свою молодость и службу, но мы должны убедить людей не делать этого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».
При этом глава республики Радий Хабиров не имел ввиду отмену Дня пограничника, праздник обязательно должен состояться, но с соблюдением всех мер защиты.

ИА «Башинформ»
Теги: День пограничника, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии начался прием заявлений на выплаты на детей от 3 до 7 лет
20 мая в Башкирии начался прием заявлений на выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. На портале государственных и муниципальных услуг открыта ф
Коронавирус в Башкирии: Вспышка COVID-19 в одном из районов; громкое увольнение в РКБ
В Башкирии покинула свой пост главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова, где была вспышка новой коронавирусной инфекции. Борьба
В Башкирии 1 июня может стартовать второй этап послабления режима повышенной готовности
Власти Башкирии 1 июня планируют ввести новые послабления режима повышенной готовности. Об этом на онлайн-встрече с волонтерами заявил глава республики Р
В Башкирии ночью выпал снег
В ночь на 21 мая в Белорецком районе Башкирии выпал снег. Синоптики предупреждали местных жителей о возможных заморозках, но то, что они проснутся и увид
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть