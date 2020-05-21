Радий Хабиров призвал сослуживцев не собираться в День пограничника

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сегодня на видеоконференции по мерам недопущения распространения COVID-19 призвал пограничников 28 мая не нарушать антикоронавирусные меры.

Он подчеркнул, что в профессиональный праздник собираться большими группами в этом году категорически нельзя. В случае сбора небольших групп необходимо соблюдать антикоронавирусные меры (носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, обходиться без рукопожатий).

«28 мая, в День пограничника, есть традиция встречаться вместе у отслуживших в пограничных войсках, вспоминать армейские годы, свою молодость. Замечательная традиция, — отметил глава республики. — Тем не менее, 28 мая в этом году я прошу этого не делать. Чтобы не было массовых походов к памятникам, как это обычно бывает. Мы просим именно в этом году не собираться, один раз. Это очень серьезный вопрос. Потому что это тысячи молодых и уже не очень молодых ребят. Конечно, им хочется в этот день вспомнить свою молодость и службу, но мы должны убедить людей не делать этого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

При этом глава республики Радий Хабиров не имел ввиду отмену Дня пограничника, праздник обязательно должен состояться, но с соблюдением всех мер защиты.