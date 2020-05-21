«Очень важно, чтобы граждане знали все о поправках в Конституцию РФ» — Ольга Панчихина

Сегодня на онлайн-встрече экспертов и общественников по подготовке к общественному наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Башкортостане председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина заявила о необходимости информирования граждан о предлагаемых поправках в основной закон через СМИ.

«Очень важно, чтобы граждане знали все о поправках в Конституцию РФ. И хочу поблагодарить все средства массовой информации, которые участвуют в этой крупной кампании и в ежедневном режиме рассказывают читателям о поправках», — добавила общественница.

Она отметила, Общественная палата Башкортостан наделена правами направлять наблюдателей на голосование по поправкам в Конституции РФ. На текущий момент ОП РБ заключены соглашения с 22 крупными общественными объединениями, это и профсоюзные организации, и Лига молодых студентов-политиков, и Ремесленная палата, и многие другие.

Ольга Панчихина также напомнила, что Общественная палата республики продолжает набор общественных наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

«Совершеннолетние граждане, желающие принять участие в голосовании в качестве общественных наблюдателей, могут подать соответствующее заявление. Предварительно необходимо изучить регламентирующие документы, ознакомиться с Кодексом этики наблюдателя. Все они представлены на сайте ОП РБ», — отметила председатель организации.

Подробнее о предлагаемых поправках в Конституции РФ можно узнать здесь.