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Интерес россиян к поправкам в Конституцию РФ усиливается - эксперт

ПОЛИТИКА
Фото: president-sovet.ru

Интерес россиян к поправкам в Конституцию РФ усиливается - эксперт Фото: president-sovet.ru

Самоизоляция показывает, что интерес общества к поправкам в Конституцию РФ не ослабевает и даже усиливается, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, данные соцопросов показывают, что более половины респондентов готовы прийти на участки для голосования.

«Мы, конечно, используем эту возникшую в пандемии возможность для более широкого осмысления сути поправок и проведения необходимой разъяснительной работы и приложим усилия для подготовки общественных наблюдателей», — сказал эксперт на онлайн-встрече по подготовке к общественному наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Башкортостане.

Он также отметил значимость поправок в Конституцию РФ, особенно в части медицинской помощи и социальной защиты в сложных условиях распространения коронавируса.

«Хотелось бы пожелать Республике Башкортостан продолжать работу с институтами гражданского общества и политическими партиями по разъяснению поправок, уделить внимание доступности избирательных участков с соблюдением всех необходимых мер, даже после окончания эпидемии», — обратился Александр Брод к общественникам.

ИА «Башинформ»
Теги: поправки в Конституцию РФ, общественное наблюдение
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