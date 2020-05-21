Владимир Путин наградил медалью руководителя администрации главы Башкирии
Владимир Путин наградил медалью руководителя администрации главы Башкирии Фото: Олег Яровиков
Президент России подписал указ о вручении государственной награды руководителю администрации главы Башкирии. Александр Сидякин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В официальном документе награда объясняется кратко: за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Также в указе о награждении фигурирует имя директора по закупу сырья завода «Белебеевский» Ольги Линкевич. Она получила звание заслуженного работника.