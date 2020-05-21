Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.33 ↓

EUR 79.18 ↓

21 мая Четверг

Уфа   °

Молния
20.05.20: выявлено с COVID-19 - 2335, выздоровели - 763, скончались - 18. За сутки - 88 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат из Башкирии покинет Госсобрание

ПОЛИТИКА

Госсобрание Башкирии покинет представитель «Единой России» Иван Лавренов. Решение о досрочном сложении полномочий депутата планируют принять 28 мая на ближайшем пленарном заседании. Парламентарий уже написал заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

По данным пресс-службы Госсобрания, Иван Лавренов сдает депутатский мандат из-за нового назначения на должность заместителя главы администрации Белорецкого района.

«В соответствии с действующим законодательством он не может оставаться депутатом. Это назначение вполне объяснимо. Иван Лавренов родился и вырос в Белорецке, работал в этом городе. Депутатом он также избран от этой территории. Он хорошо знает Белорецкий район, многое сделал в качестве парламентария для его развития, пользуется заслуженным авторитетом среди избирателей. Хочу пожелать ему успехов на новом месте. Уверен, его опыт и знания будут максимально использованы на благо Белорецка и Белорецкого района», — прокомментировал председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев.

Отмечается, что Иван Лавренов был избран депутатом по Металлургическому одномандатному округу № 35, где замещение мандата не предусмотрено, поэтому впереди процедура выборов. Жители Белорецкого района выберут нового депутата.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, депутаты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии начался прием заявлений на выплаты на детей от 3 до 7 лет
20 мая в Башкирии начался прием заявлений на выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. На портале государственных и муниципальных услуг открыта ф
Коронавирус в Башкирии: Вспышка COVID-19 в одном из районов; громкое увольнение в РКБ
В Башкирии покинула свой пост главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова, где была вспышка новой коронавирусной инфекции. Борьба
В Башкирии 1 июня может стартовать второй этап послабления режима повышенной готовности
Власти Башкирии 1 июня планируют ввести новые послабления режима повышенной готовности. Об этом на онлайн-встрече с волонтерами заявил глава республики Р
В Башкирии зарегистрирован еще один смертельный случай от коронавируса
По оперативным данным федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в Башкирии за прошедшие сутки официально зарегистрирован еще один см
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть