Депутат из Башкирии покинет Госсобрание

Госсобрание Башкирии покинет представитель «Единой России» Иван Лавренов. Решение о досрочном сложении полномочий депутата планируют принять 28 мая на ближайшем пленарном заседании. Парламентарий уже написал заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

По данным пресс-службы Госсобрания, Иван Лавренов сдает депутатский мандат из-за нового назначения на должность заместителя главы администрации Белорецкого района.

«В соответствии с действующим законодательством он не может оставаться депутатом. Это назначение вполне объяснимо. Иван Лавренов родился и вырос в Белорецке, работал в этом городе. Депутатом он также избран от этой территории. Он хорошо знает Белорецкий район, многое сделал в качестве парламентария для его развития, пользуется заслуженным авторитетом среди избирателей. Хочу пожелать ему успехов на новом месте. Уверен, его опыт и знания будут максимально использованы на благо Белорецка и Белорецкого района», — прокомментировал председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев.

Отмечается, что Иван Лавренов был избран депутатом по Металлургическому одномандатному округу № 35, где замещение мандата не предусмотрено, поэтому впереди процедура выборов. Жители Белорецкого района выберут нового депутата.