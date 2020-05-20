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В Башкирии пройдёт Евразийский форум волонтёров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдёт Евразийский форум волонтёров Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдёт Евразийский форум волонтёров. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на онлайн-встрече с волонтёрами республики.

В ходе беседы своим опытом помощи людям в период пандемии коронавируса поделились представители добровольческих организаций Казахстана и Кыргызстана.

Глава республики предложил обменяться наработками в ходе большого Евразийского форума волонтёров. Организовать его Радий Хабиров поручил Министерству молодёжной политики и спорта РБ.

«Давайте в августе-сентябре проведём в Уфе такой форум или слёт волонтеров с участием делегаций из стран всего евразийского пространства, – сказал глава региона. – Пусть молодёжь обменяется опытом, пообщается, подпишет меморандумы о сотрудничестве. Уверен, что нам есть чему поучиться друг у друга. Ждем вас в Башкортостане!».

ИА «Башинформ»
Теги: волонтеры
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