В Башкортостане будет создан волонтерский центр, который объединит все добровольческие движения региона. Об этом сегодня на онлайн-встрече с волонтерами заявил глава республики Радий Хабиров.

Он предложил выделить для центра волонтерства отдельное здание и собрать всех под его крышей. В новом центре расположатся отделения организаций «Лиза Алерт», «Зеленый патруль», Российские студенческие отряды и другие.

«Я теперь смотрю на добровольцев как на мощнейшую силу, которая решает важнейшие государственные задачи, — подчеркнул Радий Хабиров. — Раньше были добровольцы по направлениям, сейчас это превращается в большую силу, которая проверила себя, оказав по всей стране помощь миллионам людей».

Хабиров поблагодарил волонтеров за работу по оказанию помощи нуждающимся в период самоизоляции, отметив, что среди добровольцев тоже есть заразившиеся коронавирусом. В период самоизоляции в Башкирии работали порядка 5 тыс. волонтеров, продуктовые наборы и другую помощь получили свыше 183 тыс. жителей.