Радий Хабиров: Как праздновать Ураза-байрам, мы решали вместе с братьями из Татарстана

Решение о том, как праздновать Ураза-байрам, принималось совместно с коллегами из Татарстана. Об этом сегодня заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на онлайн-встрече с волонтерами. Напомним, проведение праздничных мероприятий Ураза-байрам пройдет в режиме онлайн-трансляции, по аналогии с православной Пасхой.

«Мы как работаем? Мы советуемся постоянно. Приведу пример. У нас впереди праздник Ураза-байрам, окончание священного месяца Рамадана. Мы ясно понимали, что надо очень выверенное решение принимать. Мы пообщались с нашими братьями в Татарстане и подумали вместе, как нам людей максимально сохранить от того, чтобы они не собирались и друг друга в таких сложных условиях не инфицировали», — поделился Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, многие вопросы постоянно обсуждаются с губернаторами соседних регионов, решения принимаются сообща.

«Мы работаем очень слаженно, договорившись, особенно с теми, кто вокруг Башкортостана, — Челябинск, Оренбург, Татарстан, Удмуртия, Самарская область. Мы с ними в ежедневном общении находимся», — отметил глава республики.