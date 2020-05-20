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В Башкирии 1 июня может стартовать второй этап послабления режима повышенной готовности

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии 1 июня может стартовать второй этап послабления режима повышенной готовности Фото: Валерий Шахов

Власти Башкирии 1 июня планируют ввести новые послабления режима повышенной готовности. Об этом на онлайн-встрече с волонтерами заявил глава республики Радий Хабиров.

«Нам доползти до конца мая, начало июня хорошо пройти и к 1 июня, по плану, у нас будут послабления», — объяснил руководитель региона.

Напомним, первый этап послаблений в Башкирии введен с 12 мая 2020 года. По республике разрешили свободное передвижение при обязательном ношении маски. Ограничения на выход из дома действуют для детей и граждан старше 65 лет.

По рекомендациям Роспотребнадзора во втором этапе выхода из режима самоизоляции будет возможна прогулка семьями, открытие торговых точек большей площади с ограничением одновременного обслуживания посетителей, начало работы школ и детских садов. На третьем – начнут работу предприятия торговли услуг без ограничения площади и числа одновременного обслуживания посетителей и покупателей, все школы, детские сады, гостиницы и общепиты.

ИА «Башинформ»
Теги: режим повышенной готовности, второй этап послабления
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