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В Башкирии примут закон, вводящий «тихий час» с 13 до 15 часов

ПОЛИТИКА

28 мая на своем очередном пленарном заседании депутаты Госсобрания Башкортостана планируют принять закон, которым предполагается введение в республике так называемого тихого часа с 13 до 15 часов. В частности, будут установлены штрафы за проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях в указанное время.

«Проект закона нацелен на охрану тишины и покоя граждан. Мы разработали его на основе многочисленных обращений избирателей. Основная цель – защитить интересы пожилых граждан и детей, у которых в это время, как правило, дневной сон. Дети должны высыпаться», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Спикер парламента отметил также, что принятие соответствующего закона обретает особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Размеры штрафов за нарушение покоя граждан в период «тихого часа» составят для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Ограничения не будут касаться случаев ликвидации аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. Кроме того, исключения будут сделаны для новых жилых домов в течение полутора лет с момента ввода в эксплуатацию.

«В новостройках людям требуется время на обустройство. Вводить для них ограничения было бы нецелесообразно, – пояснил Константин Толкачев. – При разработке законопроекта мы учли интересы всех категорий граждан, в том числе новоселов, и сделали для таких домов исключение. Надеюсь, оно с пониманием будет воспринято общественностью, тем более что исключение временное – полтора года. Срок вполне достаточный для завершения ремонта».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, тихий час
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