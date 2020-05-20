Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.39 ↓

EUR 79.16 ↓

20 мая Среда

Уфа   °

Молния
19.05.20: выявлено с COVID-19 - 2247, выздоровели - 714, скончались - 17. За сутки - 92 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Эксперты обсудят подготовку к общественному наблюдению за голосованием в Башкирии

ПОЛИТИКА

21 мая состоится онлайн-встреча группы экспертов для обсуждения подготовки к общественному наблюдению за голосованием в республике. Планируется также заслушать доклад Фонда исследования проблем демократии «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса».

В обсуждении примут участие эксперты из Москвы: член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова, а также политологи, юристы и общественные деятели из Башкортостана — Валех Аббасов, Ольга Панчихина, Максим Божко, Евгений Арсюков, Альберт Хусаинов, Виталий Сучков, Загир Хакимов, Кирилл Складанюк, Айгуль Ямгурчина и другие.

Онлайн–встреча пройдет в открытом дистанционном формате, принять участие в ней может любой желающий. Предварительная запись и аккредитация по телефону: 7 987 05 38-627.

Теги: онлайн-встреча
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова Эльза Сыртланова покинула свой пост. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-слу
В этом году объемы ямочного ремонта в Башкирии в 2,5 раза выше прошлогодних
По данным Госкомтранса РБ, в 2020 году объемы ямочного ремонта в Башкирии более чем в 2,5 раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года.
Министр здравоохранения Башкирии назвал причину увольнения главврача РКБ Эльзы Сыртлановой
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал причину увольнения главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой. «Причина - собственное
В Чекмагушевском районе Башкирии объяснили, как гробы попали на свалку в овраге
Жители Чекмагушевского района Башкирии обнаружили в овраге необычную свалку. В куче мусора валялись девять гробов, надгробий и мусульманские покрывала дл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть