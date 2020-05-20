Эксперты обсудят подготовку к общественному наблюдению за голосованием в Башкирии

21 мая состоится онлайн-встреча группы экспертов для обсуждения подготовки к общественному наблюдению за голосованием в республике. Планируется также заслушать доклад Фонда исследования проблем демократии «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса».

В обсуждении примут участие эксперты из Москвы: член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова, а также политологи, юристы и общественные деятели из Башкортостана — Валех Аббасов, Ольга Панчихина, Максим Божко, Евгений Арсюков, Альберт Хусаинов, Виталий Сучков, Загир Хакимов, Кирилл Складанюк, Айгуль Ямгурчина и другие.

Онлайн–встреча пройдет в открытом дистанционном формате, принять участие в ней может любой желающий. Предварительная запись и аккредитация по телефону: 7 987 05 38-627.