СМИ узнали о возможной дате голосования по поправкам в Конституцию РФ

По данным некоторых СМИ, в Кремле рассматривается возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации, в частности, сообщает РБК со ссылкой на источник в администрации президента.

По данным издания, именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году, поэтому 24 июня рассматривается в качестве основной даты для парада Победы.

Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, считает один из источников.

Дело в том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, эта норма изначально была заложена в закон о поправках. А если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника, говорит другой близкий к Кремлю источник.