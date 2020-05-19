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Радий Хабиров проведет онлайн-встречу с волонтерами Башкортостана

ПОЛИТИКА

20 мая глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встретится с волонтерами в онлайн-формате.

Планируется свободное общение. Лидеры добровольческого движения Башкортостана, предприниматели, спортсмены, общественники и деятели искусства в прямом эфире поделятся своим опытом помощи людям в период пандемии.

Помимо региональных участников к встрече подключатся председатель Совета Ассоциации Волонтерских центров Артём Метелев, а также добровольцы из соседних стран — Киргизии и Казахстана.

Начало трансляции – 15.00 ч. Прямой эфир будет доступен на YouTube-канале Правительства республики. К онлайн-эфиру смогут присоединиться все желающие.

По итогам встречи будут выработаны предложения по развитию добровольческого движения на региональном и федеральном уровне.

Напомним, что для помощи населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции добровольцами стали порядка 5 000 жителей республики. Ежедневно работают три региональных штаба, которые принимают заявки и обращения от жителей республики: колл-центр проекта «Наша забота» РИК «Единая Россия», колл-центр Волонтеров-медиков и Общероссийского народного фронта и штаб Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Кроме этого, муниципальные волонтерские штабы созданы во всех городах и районах республики. Все волонтеры перед началом своей работы проходят обязательное обучение на портале Добро.ру, а также очный инструктаж в волонтерских штабах.

Ссылка на трансляцию онлайн встречи появится завтра на сайте Правительства РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, волонтеры
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