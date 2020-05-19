Парламент Башкирии внесет в Госдуму закон, упрощающий блокировку экстремистских сайтов

Депутаты Госсобрания Башкортостана разработали законопроект, который в случае принятия его Госдумой упростит блокировку экстремистских сайтов. Сейчас они признаются таковыми по решению суда и по требования Генеральной прокуратуры.

«На практике с момента обнаружения нежелательного контента в Интернете до вынесения судебного решения о его блокировке проходит очень много времени. Ресурс между тем функционирует, вербовщики продолжают безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций, планировать либо совершать преступления данной категории. Кроме того, после блокировки экстремисты довольно быстро создают новый контент и продолжают свою преступную деятельность. Предложенный нами законопроект нацелен на упрощение процесса пресечения функционирования таких ресурсов», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Башкирские депутаты предлагают дать право правоохранительным органам направлять в соответствующее федеральное ведомство доменные имена и адреса сетевых ресурсов, имеющих признаки экстремистских. Роскомнадзор сможет их включать в реестр сайтов, содержащих запрещенную в Российской Федерации информацию, и блокировать уже без решения суда.

«Правоохранительные органы ведут непосредственную борьбу с экстремизмом и терроризмом, – сказал Константин Толкачев. – Они в том числе выявляют подобные ресурсы. Целесообразно дать им право согласно их компетенциям на основе заключения эксперта оперативно принимать решения о необходимости блокировки ресурса и направлять соответствующие данные. Это значительно упростит процесс пресечения деятельности экстремистов в Интернете».