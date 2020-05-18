Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии внимание к семьям усилилось в кризис — эксперт Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия оказалась на втором месте в рейтинге регионов по эффективности борьбы с коронавирусом в отношении мер поддержки семьи и детей. Анализ провел экспертный институт социальных исследований в период 11-17 мая. На первом месте — Ленинградская область, на третьем — Удмуртия.

В Башкирии реализованы как финансовые меры поддержки семей, так и альтернативные механизмы нивелирования негативных последствий пандемии, прокомментировал экономист Константин Кузьминых. В частности, Башкортостан дополнительно из республиканского бюджета субсидирует часть затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам. Субсидии до 100 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды, родители-одиночки, а также жители Башкирии, потерявшие работу с 15 марта по 1 июня текущего года, по ипотечным кредитам, полученным с 1 января 2018 по 1 апреля 2020 года. Также Башкирия, в отличие от многих регионов, проводит «Последний звонок» в дистанционном режиме.

Республика отличается социально ориентированной деятельностью, так как львиная доля бюджета идет на социальную сферу. Многодетным семьям в регионе всегда уделялось большое внимание, а в период пандемии оно усилилось, отметил ученый.

Косвенной мерой поддержки семьи и детей является выделение 30 млрд рублей на поддержку пострадавших в кризис предприятий, нивелирование безработицы, уровень которой на данный момент ниже, чем в стране, отметил эксперт.