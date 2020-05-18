Башкирия резонно вошла в Топ-3 лидеров по эффективности борьбы с коронавирусом - мнение

Попадание Башкирии в Топ-3 рейтинга регионов по эффективности мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в направлении «Меры поддержки семьи и детей» вполне резонно, считает политолог, кандидат географических наук Александр Егоров.

Что касается «последнего звонка» в дистанционном режиме, то он также является разумным шагом местных властей. Школьники уже успели привыкнуть к дистанционному режиму обучения, поэтому последний звонок в онлайн-формате – это логическое завершение учебного процесса, и он точно запомнится своим нетрадиционным форматом. С практической точки зрения это обоснованно: опасность распространения вируса все еще высока и лучше не рисковать, если есть возможность. Благо в республике активно идет развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в т. ч. планы Министерства цифрового развития госуправления РБ к концу 2024 года обеспечить все населенные пункты с населением более 250 человек услугами мобильной связи и доступом к сети интернет. Вполне возможно, что в настоящих реалиях этот процесс распространится также на села и деревни поменьше», — сказал Егоров.