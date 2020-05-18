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Башкирия резонно вошла в Топ-3 лидеров по эффективности борьбы с коронавирусом - мнение

ПОЛИТИКА

Попадание Башкирии в Топ-3 рейтинга регионов по эффективности мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в направлении «Меры поддержки семьи и детей» вполне резонно, считает политолог, кандидат географических наук Александр Егоров.

«Несмотря на то, что население Башкортостана до коронакризиса характеризовалось как дисциплинированное в плане выплат по кредитам (на 1 января 2020 г. просроченная задолженность физлиц — 3,7%), общий объем кредитов жителей республики составлял 482,2 млрд рублей. С учетом негативного воздействия введенных в стране ограничительных мер, приведших к сокращению зарплат, а то и потере работы частью населения, платить кредиты станет сложнее, особенно для многодетных семей и уязвимых социальных групп. Региональные субсидии позволят если не «закрыть» кредиты, то существенно снизить долговую нагрузку на обозначенные правительством республики категории граждан.

Что касается «последнего звонка» в дистанционном режиме, то он также является разумным шагом местных властей. Школьники уже успели привыкнуть к дистанционному режиму обучения, поэтому последний звонок в онлайн-формате – это логическое завершение учебного процесса, и он точно запомнится своим нетрадиционным форматом. С практической точки зрения это обоснованно: опасность распространения вируса все еще высока и лучше не рисковать, если есть возможность. Благо в республике активно идет развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в т. ч. планы Министерства цифрового развития госуправления РБ к концу 2024 года обеспечить все населенные пункты с населением более 250 человек услугами мобильной связи и доступом к сети интернет. Вполне возможно, что в настоящих реалиях этот процесс распространится также на села и деревни поменьше», — сказал Егоров.

Напомним, Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по эффективности борьбы с коронавирусом в отношении мер поддержки семьи и детей. Анализ провел экспертный институт социальных исследований с 11 по 17 мая. На первом месте — Ленинградская область, на втором — Башкирия, на третьем — Удмуртия.

Андрей Жидков
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