В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции

В Башкирии для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вновь будет введен режим самоизоляции. Об этом в понедельник заявил на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

Соответствующий указ будет подписан 18 мая.

Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Подобный указ мы подготовили и с учетом мнения врачей сейчас немного его подкорректируем. В течение часа документ будет подписан. На что обращаю внимание в этом указе. Да, это социальная изоляция для людей 65+ и больных хроническими заболеваниями. В указе содержатся две рекомендательные нормы. Первое: работающие люди старше 65 лет переходят на удаленный режим работы. Мы рекомендуем органам полиции в ходе своих рейдов обращать внимание на людей этого возраста и настоятельно советовать им соблюдать режим самоизоляции. Поэтому все выдержки, все возможные исключения для того, чтобы они сходили в магазин, к врачу, могли получить экстренную медицинскую помощь — это все мы пропишем в указе. Но базовой нормой будет то, что люди 65+ вновь уходят на режим самоизоляции».