Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.20

EUR 79.12

18 мая Понедельник

Уфа   °

Молния
17.05.20: выявлено с COVID-19 - 2061, выздоровели - 651, скончались - 17. За сутки - 98 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ликвидированная по решению суда партия пытается изображать бурную деятельность

ПОЛИТИКА

Партия ветеранов, которая позиционирует себя как общероссийское политическое движение, по факту даже не является юридическим лицом. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Евгений Соболев.

«Стоит отметить, что кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, используется различными политическими силами по-разному: одни объединяются, чтобы оказать посильную помощь нуждающимся, другие — чтобы пропиариться на нем. Особенно этими обстоятельствами пользуются те, кто ничего конструктивного предложить не может, но готовы критиковать, выпячивать чужие ошибки и на этом зарабатывать себе политические очки. Именно так ведет себя партия ветеранов, которая в реальности не вносит сегодня никаких предложений, не занимается волонтерством, минимально помогает людям, пассивна во время избирательных циклов, но зато очень активно критикует действующую власть.

Сегодня также сомнительно и позиционирование Ильдаром Резяповым своей партии как юридического лица. Стоит отметить, что, по открытым данным ЕГРЮЛ, «Партия ветеранов России» (ИНН: 7725351591) была зарегистрирована 4 декабря 2012 года. Однако 23 апреля 2020 года партия ликвидирована по решению суда. Фактически, судя по этим данным, в настоящее время она не имеет никакого отношения к общественным организациям», — сказал Соболев.

Андрей Жидков
Теги: *
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии первые 200 вахтовиков после двух недель в обсерваторе возвращаются по домам
У первых 200 вахтовиков, которые вернулись в Башкортостан с Чаяндинского месторождения в Якутии, закончился 14-дневный карантин. Сегодня они возвращаются
Уфимский фотограф Юлия Хабибуллина трагически погибла в Арабских Эмиратах
Известный уфимский фотограф Юлия Хабибуллина (Juliya May) 15 мая трагически погибла в Арабских Эмиратах. Девушка работала в Дубае, сообщает﻿ ГТРК «Башкор
В Башкирии число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 98 человек
По оперативным данным на 17 мая, в Башкирии насчитывается 2061 больной коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 98 человек, сообщается на по
В Башкирии снесли незаконно установленный бюст Александра Колчака
В Стерлитамаке минувшей ночью местные власти демонтировали недавно установленный памятник белогвардейскому адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщает
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть