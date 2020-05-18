В Башкирии ликвидированная по решению суда партия пытается изображать бурную деятельность
Партия ветеранов, которая позиционирует себя как общероссийское политическое движение, по факту даже не является юридическим лицом. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Евгений Соболев.
«Стоит отметить, что кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, используется различными политическими силами по-разному: одни объединяются, чтобы оказать посильную помощь нуждающимся, другие — чтобы пропиариться на нем. Особенно этими обстоятельствами пользуются те, кто ничего конструктивного предложить не может, но готовы критиковать, выпячивать чужие ошибки и на этом зарабатывать себе политические очки. Именно так ведет себя партия ветеранов, которая в реальности не вносит сегодня никаких предложений, не занимается волонтерством, минимально помогает людям, пассивна во время избирательных циклов, но зато очень активно критикует действующую власть.
Сегодня также сомнительно и позиционирование Ильдаром Резяповым своей партии как юридического лица. Стоит отметить, что, по открытым данным ЕГРЮЛ, «Партия ветеранов России» (ИНН: 7725351591) была зарегистрирована 4 декабря 2012 года. Однако 23 апреля 2020 года партия ликвидирована по решению суда. Фактически, судя по этим данным, в настоящее время она не имеет никакого отношения к общественным организациям», — сказал Соболев.