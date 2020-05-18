В Башкирии ликвидированная по решению суда партия пытается изображать бурную деятельность

Партия ветеранов, которая позиционирует себя как общероссийское политическое движение, по факту даже не является юридическим лицом. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Евгений Соболев.

Сегодня также сомнительно и позиционирование Ильдаром Резяповым своей партии как юридического лица. Стоит отметить, что, по открытым данным ЕГРЮЛ, «Партия ветеранов России» (ИНН: 7725351591) была зарегистрирована 4 декабря 2012 года. Однако 23 апреля 2020 года партия ликвидирована по решению суда. Фактически, судя по этим данным, в настоящее время она не имеет никакого отношения к общественным организациям», — сказал Соболев.