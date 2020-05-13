Фото: https://salavat.bashkortostan.ru/ В Салавате назначен новый глава Фото: https://salavat.bashkortostan.ru/

13 мая на очередном заседании Городской совет Салавата единогласно выбрал на должность главы города Игоря Миронова.

Как сообщал «Башинформ», в апреле, занимавший ранее этот пост Динар Халилов был отправлен в отставку. Кандидатура первого заместителя министра промышленности и энергетики республики Игоря Миронова на должность мэра Салавата была предложена главой региона Радием Хабировым.

Кроме него в конкурсе на замещение должности главы города приняли участие еще несколько кандидатов. Конкурсная комиссия во главе с заместителем руководителя администрации главы республики Ринатом Башировым и депутатский корпус приняли единогласное решение и проголосовали за Игоря Миронова.

На сессии совета присутствовал первый заместитель премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров. Он пожелал новому главе города успехов в работе по решению насущных вопросов города и его жителей.

﻿«Правительство Башкортостана видит в новом мэре города руководителя, способного вывести работу на высокий уровень и продемонстрировать лучшие менеджерские качества», – отметил Андрей Назаров.