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У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19

ПОЛИТИКА

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у него подтвердилась новая коронавирусная инфекция, сообщает РИА Новости. Помощник президента России по связям со СМИ сказал, что в данный момент находится в больнице.

Ранее сообщалось о том, что диагноз COVID-19 подтвержден у премьер-министра правительства страны Михаила Мишустина. Пресс-секретарь Борис Беляков накануне сообщил о состоянии своего шефа. Он проходит плановое лечение и врачи отмечают положительную динамику.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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