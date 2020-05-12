Совмин БАССР 55 лет назад принял постановление об установке памятника Салавату Юлаеву

12 мая 1965 года Совет Министров Башкирской АССР принимает постановление «Об установке в Уфе памятника Салавату Юлаеву» и таким образом ставится окончательная точка в многолетней истории вокруг возведения монументального сооружения. В документе была поставлена задача: начать работы на улице Чишминской на холме перед спуском к реке Белой в 1965 году и закончить их в 1966-м. Подрядчиком по сооружению и установке памятника был определен трест №3 «Главсредневолжскстроя».

Идея строительства памятника национальному герою Башкортостана возникла еще в годы Великой Отечественной войны. 8 августа 1943 года вышло первое постановление Совнаркома БАССР «О проекте памятника Салавату Юлаеву», утвердившее решение государственной комиссии по приемке его эскизного проекта, созданного скульптором Сосланбеком Тавасиевым по заказу Управления по делам искусств. Об этом, ссылаясь на архивные документы, писал известный краевед, журналист, физик, автор книг и статей по истории образования и науки Башкортостана, а также более 300 научных работ и 20 изобретений Юрий Ергин.

В совнаркомовском постановлении указывалось место сооружения памятника (Уфа, южная оконечность Чишминской улицы, на холме перед спуском к реке Белой, имеющая абсолютную отметку над уровнем Балтийского моря 187,0 м). Несмотря на сложное военное время, из бюджета республики выделялись средства в объеме 140 тыс. рублей. Они были предназначены для немедленного начала работ по изготовлению рабочей модели и макета памятника, а также выполнения необходимого архитектурного проектирования и планировки площадки для его установки.

13 октября 1943 года Башкирский обком ВКП(б) установил срок окончания проектных работ по архитектурной части и созданию модели памятника — 25-летие Башкирской АССР, то есть март 1944 года.

«3 августа 1946 года проект памятника был рассмотрен и утвержден Комитетом по делам искусств при Совете Министров Союза ССР, и уже вторым по счету постановлением Совета Министров БАССР от 6 августа 1946 года «О сооружении памятника Салавату Юлаеву в городе Уфе» был определен расчетный срок завершения его строительства. Этим же постановлением устанавливался график работ по сооружению монумента. Рабочую модель в 1/6 натуральной величины предполагалось изготовить к июню 1947 года, а в гипсе утвердить ее не позднее февраля 1948 года. Март 1949 года был сроком окончания лепки монумента в глине в натуральную величину. В июне 1950 года памятник предполагалось отлить в бронзе, а в октябре 1950 года он должен был быть установлен на готовый пьедестал. Сметная стоимость работ по сооружению памятника на 1947 год составляла 740 тыс. рублей», — пишет Юрий Ергин в своей работе.

В архивах сохранилась копия письма председателя Совета Министров БАССР Насыра Уразбаева, с которым он обратился к заместителю председателя Совета Министров СССР Клименту Ворошилову с просьбой включить памятник Салавату Юлаеву в список капитального строительства на 1947-1950 годы и предусмотреть для этого в бюджете Башкирской АССР соответствующие ассигнования.

После этого было принято еще несколько постановлений и проведено большое количество совещаний и обсуждений, на которых были высказаны разные точки зрения по поводу места установки памятника и его архитектуры и концепции. Скульптор Сосланбек Тавасиев рьяно отстаивал место установки и свое видение конной скульптуры. Его слова сохранились в стенограмме обсуждения памятника, которая проводилась с участием архитекторов, ученых, инженеров, писателей и общественных деятелей республики.

«Только на этом месте Салават как народный герой выходит за пределы города и приобретает «мировое имя». Нельзя же 12 лет творческой работы и большие затраченные средства уничтожить простым росчерком пера. Не спавши ночами, я буквально по сантиметрам измерял все расстояния в своем произведении. Работая над скульптурой Салавата, я создавал ее именно для того места, а не для какого-то другого. Если устанавливать памятник в центре города, то нужно работать и создавать совсем другого Салавата, а другого Салавата создавать я не намерен».

Место, которое было выбрано под памятник, вызвало большие жалобы от местных жителей, дома которых попадали под снос. Для освобождения площадки под начало строительства памятника нужно было снести 21 дом, переселить в другие места 31 семью. Все эти нюансы требовали времени и требовали своего решения. Окончательно место под памятник было утверждено в мае 1961 года. Но в сентябре этого же года выходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в расходовании государственных и общественных средств на сооружение памятников». Республике разрешают завершить только работы по сооружению Монумента Дружбы в честь 400-летия присоединения Башкирии к Русскому государству. Поэтому все работы над проектированием памятника Салавату Юлаеву были прекращены на неопределенное время.

Разрешение на его сооружение было получено лишь в апреле 1965 года, а 12 мая 1965 года было принято постановление Совмина БАССР об установке памятника Салавату Юлаеву. Он был открыт 17 ноября 1967 года и стал визитной карточкой Уфы, национальным достоянием Башкортостана.

Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн у него всего три опорные точки, его высота достигает 9,8 метра. Скульптура отливалась полтора месяца на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Для ее упрочнения внутри была установлена стальная рама, заделанная основанием в железобетонный постамент и пропущенная через опирающиеся ноги, пустотелый корпус коня и фигуру всадника.

В 1970 году за памятник Салавату Юлаеву Сосланбеку Тавасиеву была присуждена Государственная премия СССР.

Фото: Олег Яровиков.