В Башкирии телеграм-каналы распространили фейк о якобы перевернутом флаге России

В Башкирии 12 мая телеграм-каналы распространили фейковую информацию о том, что перед входом в здание общественной приемной «Единой России» в Нефтекамске вывешен флаг иностранного государства. Якобы такой флаг был у княжества, которое до 1918 года входило в состав Германской империи.

Агентству «Башинформ» представитель местного отделения партии «Единая Россия» в Нефтекамске прокомментировала ситуацию с распространением фейковой новости о флаге.

«Дело в том, что прикрепленное к сообщению фото было сделано несколько лет назад – допущенную ошибку давно уже исправили. История с перевернутым флагом обсуждалась во всех СМИ еще в 2013 году. Кому нужно ворошить прошлое и выставлять за истину – вопрос, на который должны искать ответ правоохранители. То есть это уже никакая не новость, а фейк, — пояснила исполнительный секретарь Элина Бадретдинова. – К тому же, уже как год при входе в здание вывешены три флага — России, Башкортостана и партии «Единая Россия». На всех общественных приемных партии висят три флага».

На актуальной фотографии, сделанной к 9 мая 2020 года, видно, как вывешены флаги. То есть нет сомнения в том, что размещенный в телеграм-канале снимок не имеет ничего общего с реальной действительностью.

Как известно, за распространение лживых сообщений в интернете законом предусмотрено наказание в виде крупных штрафов. Пострадавшая от фейка сторона уже обратилась к стражам порядка.

Ранее в Башкирии три человека были привлечены к административной ответственности за распространение фейковых новостей в соцсетях о развитии ситуации с коронавирусом. Им предстоит выплатить крупные штрафы. По словам секретаря Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова, законом за распространение недостоверных сведений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.