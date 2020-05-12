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Курултай Башкирии установил штрафы за нарушение масочного режима

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Курултай Башкирии установил штрафы за нарушение масочного режима Фото: Валерий Шахов

Госсобрание Башкирии установило штрафы за нарушение масочного режима: гражданам — 1 — 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 3 – 5 тыс. рублей. Должностных лиц за нарушение режима повышенной готовности будут штрафовать на 5 – 15 тыс. руб. (повторное – 15 – 30 тыс. руб.), юридическим лицам назначается штраф в 50 – 100 тыс. руб. (повторное — 100 – 200 тыс. руб.). К гражданам может применяться предупреждение.

Документ направлен на подпись главе республики. 12 мая Башкирия смягчила режим самоизоляции и вместе с тем ужесточила масочный режим, который предполагает обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах.

«Страна и республика постепенно выходят из режима самоизоляции, людей в общественных местах, в рабочих коллективах становится значительно больше. Сейчас как никогда важно соблюдать профилактические ограничения. К сожалению, не всегда и не всеми они соблюдаются. Не от хорошей жизни мы идем на эти меры. На кону жизни и здоровье тысяч жителей республики», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: масочный режим, штрафы
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