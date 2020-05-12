Фото: Ксения Калинина В Башкирии продолжают действовать режимы повышенной готовности и самоизоляции Фото: Ксения Калинина

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 12 мая сообщил о том, что в республике остается режим «Повышенная готовность», а также полностью не отменяется режим самоизоляции.

«Мы режим повышенной готовности оставляем. Он обязателен для всех государственных, муниципальных органов и учреждений, организаций, предприятий. Мы не отменяем полностью режим самоизоляции. У нас довольно большое количество норм и правил, которые касаются самоизоляции, остается, а где-то мы даже немножко «подкручиваем», чтобы, опять же, сохранить», — заявил руководитель региона.

Радий Хабиров перечислил сферы экономики, где пока работа запрещена. Это ночные клубы и аналогичные объекты, кинотеатры, музеи, секции, кружки, детские игровые комнаты и развлекательные центры и иные развлекательно-досуговые центры. В перечень временно не работающих объектов также вошли спортивные залы, фитнес-центры, спортивные секции, аквапарки, плавательные бассейны и другие объекты физкультуры и спорта, бани и сауны. Кроме того, это торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных на их территории аптек, продуктовых магазинов и торговых точек, продающих товары первой необходимости.

«Ко мне не раз обращались по поводу торговых центров. Но их мы не открываем. По ним мы примем решение, исходя из того, как будет развиваться санитарно-эпидемиологическая ситуация», — сказал глава Башкирии.