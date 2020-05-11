Подъемы и спады строительства зависят от вмешательства руководства региона - политолог

Подъемы и спады объемов строительства зависят от вмешательства руководства региона, считает политолог, доцент БГПУ им. М. Акмуллы Евгений Соболев.

Башкортостан занимает пятое место по стране по вводу жилья после Московской области, Москвы, Краснодарского края и Татарстана и второе место в ПФО.

В первом квартале 2020 года в республике было введено 0,62 млн квадратных метров жилья, или 128,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в соседнем Пермском крае – 0,27 млн квадратных метров.

Причем, Башкортостан является абсолютным лидером в стране по приросту ввода жилья (+ 0,16 млн. кв.м.).

«Однако, не стоит впадать в эйфорию, поскольку, во-первых, это лишь промежуточные данные, во-вторых, свои коррективы (к сожалению, в негативную сторону) внесет пандемия. Более того, даже приблизительный подсчет при самом оптимистичном сценарии показывает, что к концу года в республике может быть введено порядка 2,48 млн квадратных метров жилья, и это далеко не самая желаемая, хотя и положительная динамика», — считает Евгений Соболев. Политолог напомнил также о целевых показателях, принятых в нацпроекте «Жилье и городская среда».

«В майском указе президента страны установлено целевое значение объемов ежегодного жилищного строительства в 120 млн квадратных метров к 2024 году, в региональном проекте эта цифра составляет 3,7 млн квадратных метров. Согласно тому же проекту в Башкортостане еще в 2019 году должно было быть построено 2,73 млн. кв.м. жилья и председателю Госкомитета по строительству и архитектуре уже пришлось отвечать за невыполнение этого показателя. Думаю, что в этом году велика вероятность повторения прошлогоднего сценария. В то же время хотелось бы отметить наметившуюся с 2018 года положительную динамику в сфере строительства жилья, что стало следствием реализации региональным правительством целого комплекса мер», — сказал Евгений Соболев. Статистика свидетельствует, что к 2008 году республика вышла на уровень 2,35 млн. кв.м. в год, став на два года лидером в ПФО, однако к моменту окончания президентства Муртазы Рахимова в 2010 году строительство пошло на спад, а положительная динамика возобновилась только в 2011 году.

Аналогичная ситуация произошла в период руководства республикой Рустэмом Хамитовым в 2017-2018 годах.

«Поэтому подъемы и спады объемов строительства случаются регулярно, что, на мой взгляд, зависит в том числе от вмешательства руководства региона. Как только республиканский Белый дом упускал из внимания проблему жилья, объемы снижались, увеличивалось количество обманутых дольщиков, и, наоборот», — уверен Евгений Соболев. В 2018 году был отмечено общее сокращение строительства жилья в России на 4,4 %, в республике же этот показатель составил 6,9 %, приблизившись к уровню 2012 года.

В 2018 году в Башкортостане было введено 2,29 млн квадратных метров жилья, в соседнем Татарстане –2,41 млн квадратных метров, а в Пермском крае чуть больше 1 млн. квадратных метров.

«Вернувшийся в республику Радий Хабиров адекватно оценил ситуацию, и к началу 2019 года был разработан комплекс мер – в 2,5 раза была увеличена программа жилстройсбережений, началась активная работа по завершению строительства проблемных объектов, в том числе за счет республиканского финансирования. В итоге, в прошлом году мы увидели рост объемов жилищного строительства на 3,7 %», — сказал политолог.

Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы выполнить установленные целевые показатели. Причем, в соседней Оренбургской области рост был незначительным (+ 0,082 млн. кв.м. по сравнению с 2018 года), а в Челябинской области, наоборот, обозначился спад. «Именно заинтересованность региональный власти, готовность оказывать поддержку посредством различных инструментов, стимулировать строительство, тогда как игнорирование, либо дистанцирование сразу негативно сказывались, как на темпах, так и на объемах жилищного строительства. Нельзя забывать, что успехи в строительстве, особенно жилья, являются необходимым элементом обеспечения социального благополучия населения, поэтому в данном вопросе важен комплексный подход со стратегическим видением, а не эпизодические действия», — уверен Евгений Соболев..