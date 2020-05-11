Радий Хабиров проинспектировал ход строительства нового инфекционного госпиталя

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

11 мая Глава Башкортостана Радий Хабиров проинспектировал ход строительства временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе.Руководитель региона осмотрел уже возведённые корпуса, в том числе общежитие для медперсонала на 46 человек, обсудил актуальные вопросы, подчеркнув, что новая больница должна быть готова принять первых пациентов к 25 мая.«Этот объект очень нужен. Потому что мы хотели бы для больных, инфицированных коронавирусом, организовать здесь специализированную помощь. Чтобы медицина в целом у нас не страдала. Прежде всего для этого мы строим, – сказал Радий Хабиров. – Ну и для нас это интересный опыт. Внешне мне очень нравится. Посмотрим, насколько комфортно будет находиться внутри. Эту практику в будущем мы можем использовать при строительстве ФАПов, сельских врачебных амбулаторий», — сказал Радий Хабиров.Строящийся центр представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав также войдут отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение. В случае полной загрузки центр будет готов принять 470 человек.Параллельно со строительством продолжается озеленение территории, высадка лиственных и хвойных деревьев-крупномеров, обустройство тротуаров.