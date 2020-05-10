Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС 11 мая Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание, на котором обсудят ситуацию по распространению коронавируса, включая возможность продления нерабочих дней после 11 мая.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание [об этом]», — ответил он на вопрос, обсуждается ли продление периода нерабочих дней.

На совещании с главами регионов 28 апреля Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поручил подготовить рекомендации, чтобы с 12 мая начать поэтапно снимать ограничительные меры.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа.

На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором — открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем — предлагается разрешить работать всем предприятиям.