Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: «Мы упорные, будет и Парад Победы, и шествие «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что в республике состоится и Парад Победы, и шествие Бессмертного полка, когда ситуация с коронавирусом отступит.

«Я сегодня рано утром выехал на возложение. У меня была такая злость на все эти вирусы. Мы на самом деле целый год готовились — в Год памяти и славы у нас было запланировано очень много мероприятий и для детей, и для молодёжи, и для ветеранов. Мы привели в порядок наши воинские захоронения, памятники. К сожалению, этот день мы проводим в таком формате. Но мы очень упорные, мы все равно проведём и парад Победы, и акцию «Бессмертный полк». Наши люди ещё пройдут по паркам, расскажут своим детям о подвигах их прадедов», — сказал Радий Хабиров.

В этих условиях ключевым мероприятием празднования 75-ой годовщины Победы в Башкортостане стала торжественная передача на вечное хранение Золотой Звезды Героя России, командира 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова.

«Для меня, наверное, одним из самых важных событий в жизни стал тот момент, когда я нёс Звезду Героя на вечное хранение сюда, в музей, потому что к генералу Шаймуратову у меня особое отношение. Мне его судьба была всегда интересна. Она очень трагическая, очень яркая. Для себя я сформировал две задачи: во-первых, приложить все усилия, чтобы присвоить нашему земляку звание Героя России, чего мы всей республикой вместе добились. Это было стремление, чаяние жителей, и мы безмерно благодарны Президенту», — пояснил руководитель республики.

Радий Хабиров поделился мыслями перевезти прах генерала сюда, чтобы он покоился дома.

«Но я выезжал на могилу героя в Луганской народной республике, общался с жителями. Он захоронен в братской могиле, поэтому, очевидно, прах трогать нельзя. Мы приняли решение, что будем ездить туда, на место его гибели, на место захоронения, отдавая дань уважения. А эта цель, она будет трансформироваться. Я – руководитель большой республики, где всё ещё есть люди пропавшие без вести, о судьбе которых мы не знаем. Поэтому свою энергию я направлю на организацию этой работы. Я переписывался с Послом Российской Федерации в Белоруссии. У нас есть история гибели довольно большого количества башкортостанцев в самом начале войны именно в Минске. Поэтому нам есть чем заниматься. У нас ещё много безвестных героев, которым надо отдать дань уважения. Кого-то надо привезти сюда», — подчеркнул глава республики.

«Мой дед воевал, его, конечно, уже нет. Поэтому для нас это традиционный, самый любимый праздник. Всегда было интересно: всё-таки этот праздник связан с войной. Но всегда при этом было радостное настроение.Праздник я встречаю с определённой тревогой в душе, потому что мы проходим сложный период времени. В мире, стране и республике мы боремся с коронавирусом. Я твёрдо убеждён, что он представляет серьёзную опасность для наших жителей. Поэтому нам придётся заниматься этим определённое время. Конечно, меня это очень сильно волнует. Ну а сегодня я постараюсь, чтобы люди, находясь дома у телевизоров, не забывали, что это наш главный праздник», — сказал Радий Хабиров.