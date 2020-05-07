Фото: Олег Яровиков У сотрудника администрации Таташлинского района Башкирии подтвержден COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Администрация Татышлинского района Башкирии и административный корпус ЦРБ перешли на карантинный режим работы. Глава муниципалитета Рушан Гараев подтвердил факт заражения COVID-19 сотрудника районной администрации.

«Факты заболевания коронавирусом в Татышлинском районе, в том числе и в администрации района, подтверждаю. Без достоверных подтверждений информацию не публиковали. На сегодняшний день администрация района находится на карантине, также на карантинный режим переведен административный корпус Центральной районной больницы», — подтвердил Рушан Гараев.

Глава района также назвал главную задачу местных властей – остановить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что положительный тест на COVID-19 получил депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров.