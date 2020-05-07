Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров усилил свое влияние среди глав субъектов России Фото: Олег Яровиков

В рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций за апрель, глава Башкортостана Радий Хабиров по-прежнему находится в позиции «очень сильное влияние», при этом по сравнению с предыдущим месяцем он усилил позиции в этом рейтинге, переместившись с девятого на шестое место. Радий Хабиров обошел в рейтинге президента Татарстана Рустама Минниханова, занявшего девятое место в списке, уступив только губернаторам Московской и Тульской областей, главе Чечни, мэрам Санкт-Петербурга и Москвы.

Эксперты считают, что влияние главы Башкирии усиливается во многом благодаря мерам, принимаемым в поддержку бизнеса. В частности, как сообщал ранее «Башинформ», в общей сложности на реализацию первоочередных мер по повышению устойчивости экономики в Башкортостане первого и второго пакетов потребуется выделение из бюджета республики около 30 млрд рублей.