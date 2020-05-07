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В Башкирии объявили, какие меры безопасности надо соблюдать при праздновании Дня Победы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии объявили, какие меры безопасности надо соблюдать при праздновании Дня Победы Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане на правительственном совещании объявили, какие меры безопасности необходимо соблюдать при праздновании Дня Победы, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Все особенности озвучил замруководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев:

— при возложении венков должна соблюдаться социальная дистанция — 2 и более метров между участниками возложения;

— старшеклассников и студентов привлекать в почетный караул не рекомендуется;

— обеспечение проведения праздничных салютов без участия людей;

— обеспечение средствами индивидуальной защиты участников акций;

— исключить посещение мероприятий ветеранами;

— при поздравлении ветеранов соблюдать социальную дистанцию;

— исключить контакт при передаче подарочного набора или поздравительной открытки.

Глав муниципалитетов попросили неукоснительно соблюдать все эти меры безопасности.

ИА «Башинформ»
Теги: День Победы
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