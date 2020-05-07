В Башкирии объявили, какие меры безопасности надо соблюдать при праздновании Дня Победы
В Башкирии объявили, какие меры безопасности надо соблюдать при праздновании Дня Победы Фото: Олег Яровиков
В Башкортостане на правительственном совещании объявили, какие меры безопасности необходимо соблюдать при праздновании Дня Победы, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Все особенности озвучил замруководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев:
— при возложении венков должна соблюдаться социальная дистанция — 2 и более метров между участниками возложения;
— старшеклассников и студентов привлекать в почетный караул не рекомендуется;
— обеспечение проведения праздничных салютов без участия людей;
— обеспечение средствами индивидуальной защиты участников акций;
— исключить посещение мероприятий ветеранами;
— при поздравлении ветеранов соблюдать социальную дистанцию;
— исключить контакт при передаче подарочного набора или поздравительной открытки.
Глав муниципалитетов попросили неукоснительно соблюдать все эти меры безопасности.