Фото: Олег Яровиков 12 мая глава Башкирии объявит о принятых решениях по смягчению режима самоизоляции Фото: Олег Яровиков

12 мая правительство Башкирии объявит о принятых решениях по смягчению в регионе режима самоизоляции и «дальнейшему открытию экономики», заявил глава республики Радий Хабиров.

Речь, в частности, идет об увеличении числа работающих предприятий, смягчении режима самоизоляции для детей и пожилых людей, возможном открытии детских площадок при соблюдении правил безопасности, а также об открытии для посетителей парков и скверов.

«Утром 12 мая мы объявим все наши решения, наше видение и действия по смягчению режима самоизоляции, — сообщил Радий Хабиров на заседании в республиканском правительстве. — До этого я прошу очень внимательно все изучить, проговорить с коллегами из муниципалитетов, внести свои предложения по дальнейшему открытию экономики и самому режиму самоизоляции».

Напомним, указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».