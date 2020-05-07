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В Башкортостане примут закон о дневном «тихом часе» с 13 до 15 часов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане примут закон о дневном «тихом часе» с 13 до 15 часов Фото: Олег Яровиков

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в мае проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан».

Если закон будет принят, в республике появится так называемый тихий час с 13 до 15 часов. В частности, предлагается установить штрафы за проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях в указанное время.

«Проект закона нацелен на охрану тишины и покоя граждан. Мы разработали его на основе многочисленных обращений избирателей, – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Основная цель – защитить интересы пожилых граждан и детей, у которых в это время, как правило, дневной сон. Дети должны высыпаться».

Спикер парламента отметил также, что принятие соответствующего закона обретает особую актуальность в условиях пандемии коронавируса.

Размеры штрафов за нарушение покоя граждан в период «тихого часа» составят для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Ограничения не будут касаться случаев ликвидации аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан. Кроме того, исключения будут сделаны для новых жилых домов в течение полутора лет с момента ввода в эксплуатацию.

«В новостройках людям требуется время на обустройство. Вводить для них ограничения было бы нецелесообразно, – пояснил Константин Толкачев. – При разработке законопроекта мы учли интересы всех категорий граждан, в том числе новоселов, и сделали для таких домов исключение. Надеюсь, оно с пониманием будет воспринято общественностью, тем более что исключение временное – полтора года. Срок вполне достаточный для завершения ремонта».

ИА «Башинформ»
Теги: закон, Госсобрание
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