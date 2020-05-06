Фото: Олег Яровиков В Башкирии готовят поправки в закон об ужесточении продажи алкоголя Фото: Олег Яровиков

В Башкирии планируют закрыть вопрос с так называемыми «наливайками» — это те заведения и магазины, которые продают алкоголь под видом оказания услуг общепита, расположенных в многоквартирных домах.

«Очень давняя тема, берущая свое начало еще в лихих 90-х. Сам неоднократно выезжал с рейдами по таким объектам после жалоб избирателей. Наливайки притягивают к себе асоциальных личностей, нередко с криминальным прошлым. Они нарушают общественный порядок, покой граждан. И все это под окнами у людей, рядом с детским садом, школой, детской площадкой. Люди не без оснований обеспокоены безопасностью детей. Очень часто в таких заведениях алкоголь продается ночью путем имитации услуг общепита с помощью пары стульев и барной стойки. Наконец-то всему этому будет положен конец», — отметил депутат Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов.

Регионам разрешили принимать подобные законы самостоятельно, поэтому законодатели республики собираются рассмотреть возможность об ужесточении продажи «зеленого змия» в подобных заведениях или полном запрете.

«Путь, который будет избран в нашей республике, еще предстоит уточнить. Но как в первом, так и во втором случае многочисленные рюмочные и бары на первых этажах жилых домов, в подвалах, ларьках должны уйти в прошлое», — сообщил народный избранник.

Отмечается, что работу над поправками начнут на пленарных заседаниях в мае-июне.