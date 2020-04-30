Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.68 ↓

EUR 80.04 ↑

30 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
30.04.20: выявлено с COVID-19 - 766, болеют - 632, выздоровели - 120, скончались - 14. За сутки - 75 новых случаев
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главврач РКБ останется работать на своей должности — Радий Хабиров

ПОЛИТИКА

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова останется работать на своей должности. «В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии, отметив, что Радию Хабирову известно о коллективном обращении сотрудников РКБ к федеральным властям с требованием расследовать ситуацию в больнице и уволить главврача. «Как все обращения жителей республики, и это будет рассмотрено в установленном порядке», — сказали в пресс-службе..

ИА «Башинформ»
Теги: РКБ, коронавирус, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Госкомторговли Башкирии прокомментировали сообщения об ограничении продажи алкоголя
В Башкирии стали распространяться сообщения о планируемом введении ограничений на продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая. Объявления развешивают на дверя
Коронавирус в Башкирии: Всплеск количества зараженных; нужно готовиться к худшим событиям
«Мы приготовили 2 850 коек для коронавирусных пациентов, и сейчас мы начинаем понимать, что нужно готовиться к еще более худшим событиям». Борьба с CO
В Башкирии с 4 мая вводится масочный режим
В Башкортостане с 4 мая вводится масочный режим. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 30 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров. «
Глава Иглинского района Башкирии объяснил появление разметки на грунтовой дороге
В Иглинском районе Башкирии на участке грунтовой дороги на днях появилась белоснежная разметка. Местные жители сняли на видео данный факт и выложили запи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть