Главврач РКБ останется работать на своей должности — Радий Хабиров
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова останется работать на своей должности. «В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», — прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии, отметив, что Радию Хабирову известно о коллективном обращении сотрудников РКБ к федеральным властям с требованием расследовать ситуацию в больнице и уволить главврача. «Как все обращения жителей республики, и это будет рассмотрено в установленном порядке», — сказали в пресс-службе..