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Куратором здравоохранения Башкирии назначен Ринат Баширов

ПОЛИТИКА

Замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов с сегодняшнего дня назначен куратором здравоохранения республики. Об этом на оперативном совещании в правительстве объявил руководитель региона Радий Хабиров.

В его обязанности теперь входит контроль за деятельностью регионального Минздрава, а также медицинских организаций государственной системы здравоохранения, взаимодействие с правительством республики и с управлением Роспотребнадзора по РБ.

«По сути, мы отправляем вам надёжное плечо для совместной работы, — обратился Радий Хабиров к главе республиканского Минздрава Максиму Забелину. — Текущей работы в министерстве стало больше и я очень боюсь, что мы упустим другие отрасли здравоохранения. У нас ведь люди не перестали болеть: есть и инфаркты, и онкологические больные. Я очень признателен, что вы приняли решение не останавливать плановые операции. Иначе мы так себя отбросим, что будет страшно. Поэтому вам надо сконцентрироваться на повседневной деятельности, а для организации части, касающейся работы по коронавирусу, Ринат Баширов полностью обладает всеми необходимыми полномочиями. Распоряжение такое я подписал».

ИА «Башинформ»
Теги: назначения, Ринат Баширов, коронавирус
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